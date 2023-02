Il nuovo piano industriale di Asìa in commissione Ambiente

Primo confronto in commissione Ambiente, presieduta da Carlo Migliaccio, con il neo assessore all’Igiene urbana Vincenzo Santagada e con i vertici Asìa, per discutere del nuovo piano industriale e delle prospettive assunzionali dell’azienda. I numeri della raccolta differenziata sono eloquenti, ha denunciato Migliaccio: solo il 38% in città, un dato rispetto al quale occorre fornire incentivi e ricevere risposte adeguate.

L’assessore Santagada ha chiarito di aver avviato un confronto con le dieci Municipalità per ascoltare le esigenze dei territori e rilanciare un piano per il decoro della città al quale devono contribuire inevitabilmente anche i cittadini. Fra le prossime azioni un programma di ispezioni ambientali, in sinergia con Asìa e Polizia locale, e il potenziamento della rete di recupero dei rifiuti che deve ripartire dal miglioramento dello spazzamento e del riassetto dei siti di raccolta. Annunciata inoltre l’iniziativa “Quartiere pulito”, in collaborazione con le Municipalità, Asìa e Polizia locale: è stato infatti individuato un elenco di strade, primarie e secondarie, da ripulire secondo un calendario di giornate ecologiche. Sono in arrivo due nuovi bandi per l’assunzione di 100 autisti e 20 manutentori. È quanto annunciato nel corso della riunione dal capo delle Risorse Umane di Asìa, Benino Maddaluno, ricordando che solo con questi nuovi arrivi si potrà rinnovare l’organico dell’azienda che, nonostante le recenti assunzioni, continua ad avere un’età media di 59 anni. È inoltre prevista la possibilità di scorrimento della graduatoria degli idonei e si sta studiando un piano di incentivazione all’esodo dei lavoratori per ulteriori possibilità di assunzioni.

L’amministratore unico, Domenico Ruggiero, ha illustrato infine le linee operative di Asìa per rilanciare in città un modello efficiente di conferimento e raccolta dei rifiuti. Si punta a un modello differenziato in base alle caratteristiche dei vari quartieri che si articolerà secondo tre tipologie: al ‘porta a porta’ tradizionale si affiancheranno, a livello sperimentale nella Municipalità 6, di elevata densità abitativa e particolare criticità, dei punti di raccolta fissi presidiati dove i rifiuti verranno regolarmente svuotati attraverso mezzi meccanici Asìa. Si punta poi alle isole ecologiche condominiali che partiranno a breve, in via sperimentale, sempre nella Municipalità 6. Occorre infine investire in logistica e autonomia impiantistica e puntare su forme di aggregazione con altre realtà extraurbane per ottimizzare i costi e rispondere meglio alle necessità attuali. Obiettivo: 45% di differenziata nel 2024 per arrivare al 60% nel 2027.

Per Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde), in attesa di leggere il piano industriale, va previsto un incremento degli ingressi in azienda e dei meccanismi volti a favorire assunzioni di personale tecnico qualificato senza punteggi aggiuntivi per i titoli di studio superiori a quello di ingresso.

La raccolta differenziata è al palo, per il consigliere Gennaro Demetrio Paipais (Manfredi Sindaco), e non è mai decollata su Ponticelli, Barra San Giovanni e Secondigliano. A piazza Garibaldi, come in tante altre zone della città, si registra uno spettacolo indecoroso, con spazzamento inadeguato ed è necessaria un’attività più capillare ed approfondita, soprattutto alla luce delle nuove risorse.

Per Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) si attendono maggiori dettagli dal piano industriale e dal fabbisogno di personale mentre, rispetto alle risorse del PNRR, si auspica un’azione forte del Sindaco, perché con Asìa si è assistito all’identico copione già visto con l’ABC.

Aniello Esposito (Partito Democratico) ha criticato le modalità utilizzate per le prossime selezioni per autisti e meccanici, per i quali sarebbe necessario favorire la forza lavoro priva di titoli di studio più elevati. Sulla raccolta stradale, va curato il decoro delle campane e la pulizia circostante e va chiarita la localizzazione del nuovo sito di compostaggio.

Per Alessandra Clemente (Gruppo Misto) vi un è fallimento evidente del servizio di raccolta degli indumenti, che va interrotto e rivisto, ed è necessario che la graduatoria degli idonei non vincitori sia un riferimento per l’azienda per tutte le necessità future di personale.

Pasquale Esposito (Partito Democratico) ha rilevato miglioramenti nella pulizia delle strade ed ha espresso un giudizio positivo sul piano assunzionale, che andava però fatto molto tempo prima. Va però concluso il ciclo della raccolta porta a porta nei quartieri dove è iniziato a metà.

Per Massimo Cilenti (Napoli Libera) senza verificare il piano industriale non è possibile esprimere un giudizio; resta il fatto che vi sono zone come Ponticelli dove non viene effettuato lo spazzamento. In riferimento all’impianto di compostaggio, nella zona di via de Roberto mancano ancora le opere di compensazione e la rampa di accesso diretta, né risulta esistere un piano di raccolta differenziata per le zone adiacenti.

Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) ha concordato sulla pericolosità degli impianti di raccolta degli indumenti usati e sull’assenza di decoro in molte strade, spesso dovuto al mancato svuotamento dei cestini gettacarte che in molti luoghi sono insufficienti; soprattutto nei fine settimana occorre aumentare il numero dei prelievi.