Marano, i mercatini di Natale nel convento Santa Maria degli Angeli

Gentile direttore, le scrivo per segnalarle questa bella iniziativa che si sta svolgendo nel complesso conventuale di Santa Maria degli Angeli dei frati francescani in Marano: i mercatini di Natale. Organizzare un evento del genere Sembra quasi un non-sense in una città dove manca veramente tutto: e non mi riferisco solo ai beni e i servizi dedicati al tempo libero (cinema, teatri, piste ciclabili, rassegne culturali, eccetera), ma ai beni strettamente necessari. Il disastro e il decadimento morale e civile di questa città sono sotto gli occhi di tutti. Cosa fare di fronte a tutto ciò? Qualcuno potrebbe ben affermare che, con tutti i problemi che viviamo, quale utilità possa avere una iniziativa del genere, un mercatino, quando poi manca veramente tutto. È vero, non me la sento di biasimarli. Al momento di fronte al disastro possiamo ben poco. Ma questa è la (pessima) realtà nella quale viviamo. Tuttavia, crediamo che la rinascita di una comunità, prima che con ricette politiche, passa per riscatto morale, sociale. C’è urgente bisogno di una nuova genesi, dettata dalla necessità di creare una nuova identità cittadina comune, che integri questa sfilacciata comunità.

E allora, su quali valori costruire? Mi sovviene ciò che gli M. Yourcenar fa dire all’imperatore Adriano nelle sue “memorie”: “Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate d’acque limpide, popolate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dal marchio della miseria o della schiavitù, né dal turgore d’una ricchezza volgare…”

Nessuna velleità, per carità! Ma dotare questa sgangherata città di un mercatino, semplice, fatto di un lavoro totalmente volontario, senza un cent. di contributo; offrire un momento di aggregazione; dare la possibilità di valorizzare un monumento stupendo; offrire una sede dignitosa per esporre i lavori dei bambini delle scuole del territorio, ecco, questa, come francescani secolari, ci è sembrata un’opera meritoria. Solo una goccia di bellezza e di semplicità in un mare di oscurità.

Il Ministro OFS

A.Q.













