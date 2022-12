Napoli, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la bonifica del litorale di San Giovanni a Teduccio 

Ultima delibera illustrata dall’assessore Baretta la 476, un atto, ha detto, che si ricollega al complesso contenzioso con la Romeo, che in vari procedimenti ha visto soccombente il Comune. Su indicazione dell’Avvocatura e del servizio Demanio e Patrimonio sono state effettuate una serie di transazioni e in questo ambito si iscrive questa delibera che prevede una variazione di bilancio mediante applicazione in entrata dell’avanzo accantonato nel fondo contenzioso di circa 383 mila euro per coprire spese legali. Dopo l’annuncio della non partecipazione al voto del consigliere Guangi, la delibera è stata approvata all’unanimità.