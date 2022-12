Napoli, Santagada: “Proseguono in tutte le Municipalità gli interventi di potatura del verde cittadino”

59 Visite

Proseguono le attività di potatura, in tutte le Municipalità cittadine, predisposte dall’Assessorato al Verde con il contributo dei servizi comunali, di Asia e della Polizia Locale e Napoli Servizi. Nei giorni scorsi sono stati effettuati numerosi interventi in zona Scampia (Via Bakù, Via Micheluzzi, Via Fratelli Cervi, Lotto 2G, Parco Corto Maltese); Vomero-Arenella (Piazza Medaglie d’Oro, Via Luca Giordano, Via Enrico Alvino, Piazza 4 Giornate, Via Ruoppolo, Via Manzoni, Via Giacinto Gigante); Bagnoli-Fuorigrotta-Pianura (Largo Veniero, Piazza Lala, Via Padula, Via Marco Aurelio, via Pietro Testi, Via Porcelli, Piazza Neghelli, Via Mandela, Via Cattolica, Via Petruccelli); Scuole (Aldo Moro, IC 88 circolo, IC 68 circolo Rodinò, Scuola Neghelli); Ponticelli (Via Camillo de Meis) Centro storico (Via Carfora); San Giovanni a Teduccio (Viale 2 giugno, Via Bernardo Quaranta) e in Villa Comunale.

“Il programma proseguirà fino alla fine di marzo – ha sottolineato l’Assessore al Verde Vincenzo Santagada – con prossimi interventi previsti in Via De Mura, Via Carelli, Viale 4 Aprile e Viale 2 Giugno”.