La voce del cittadino. “Mia madre 80 enne con febbre e anemia grave, ma il 118 mi ha negato trasporto in ospedale”

Gentile direttore, voglio denunciare, attraverso le pagine del suo giornale, cosa è accaduto a mia madre, affetta da anemia grave e con febbre in atto. Ieri mattina chiamo l’ambulanza al 118 e, dopo aver spiegato la situazione, mi dicono che non si tratta di emergenza e che una persona anziana anemica e con febbre oltre i 38. Insomma mia madre, a loro dire, poteva andare con mezzi propri in ospedale. Lo stesso medico di guardia resta senza parole davanti a questa omissione di soccorso del 118. Ho così chiamato un’ambulanza privata pagando 100 euro per portare mia madre ottantenne al pronto soccorso del Cardarelli e in codice giallo.

Lettera firmata da una cittadina di Marano













