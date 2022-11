Mugnano, tentata rapina sulla circumvallazione esterna: preso un malvivente

256 Visite

Una tentata rapina a Mugnano, nella zona della circumvallazione, a pochi passi da Lidl. Due rapinatori in scooter puntano un’auto e uno dei due riesce a infrangere il finestrino lato guida della vettura. Il colpo non riesce e non è chiaro quale sia stato il motivo. I banditi, poco dopo, vengono intercettati da una pattuglia dei carabinieri. Scappano, ma i militari riescono ad acciuffarne uno, scappato a piedi. Lo stanno interrogando. Ha precedenti penali. Nel frattempo è arrivata anche la denuncia del guidatore che poco prima era stato puntato.













