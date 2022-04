ELEZIONI RSU 2022: VANNINI, GRANDE AFFERMAZIONE DELLE LISTE UIL SCUOLA

114 Visite

La Uil Scuola si conferma primo sindacato in Campania ed è determinante per l’affermazione confederale.

“A mano a mano che affluiscono i dati elettorali – sottolinea Roberta Vannini, segretaria regionale campana della UIL scuola – si profila una netta affermazione delle liste Uil scuola RUA: iL nostro sindacato si consolida rispetto alle precedenti elezioni e si conferma come organizzazione più rappresentativa in tutta la regione”.

“Questo – spiega- grazie alla forte partecipazione di tutti i lavoratori della scuola che sentono fortemente il senso di appartenenza ai nostri valori e la necessità di sentirsi rappresentati da un sindacato competente e vicino alle persone”.

“La Segreteria Regionale esprime grande soddisfazione e ringrazia tutto il personale, docente e ATA, che ha scelto di mettersi in gioco candidandosi nelle liste Uil Scuola, i responsabili territoriali, chi ci ha rappresentato nei seggi elettorali e tutti coloro che hanno votato per le nostre liste”, rimarca Roberta Vannoni che aggiunge: “Le persone ancora una volta ci hanno dimostrato fiducia. Non le deluderemo! Il lavoro svolto in questi anni, attraverso le politiche e il sostegno della nostra Segreteria Nazionale, la presenza sui territori, con le tante sedi decentrate, ha confermato la validità del nostro modello, delle nostre idee e delle nostre proposte. Questo è per noi uno sprone a continuare il nostro lavoro con la stessa determinazione e lo stesso impegno, nelle scuole vicino alle persone, attenti alle necessità di tutti i lavoratori”.













