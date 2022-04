Di Fenza. Centro Trapianti: “Lavori in fase di esecuzione”

54 Visite

“Nel corso del Question Time odierno, in risposta alla mia interrogazione nella quale chiedevo lumi sullo stato di realizzazione del Centro Unico Trapianti di Cuore presso l’Ospedale Monaldi, la Giunta Regionale mi ha assicurato che i lavori sono in fase di esecuzione e che lo stesso sarà destinato a tutta l’utenza sia in età pediatrica che adulta, un risultato di straordinaria importanza per la platea interessata. È quanto annuncia il consigliere regionale dei Moderati in Campania Pasquale Di Fenza, a margine della discussione del question time in aula.

La recente riorganizzazione e il potenziamento del reparto trapianti dell’Ospedale Monaldi hanno portato dei miglioramenti tali da contribuire all’aumento del numero delle operazioni effettuate annualmente, con una riduzione della mortalità dal 4% allo 0%. Si tratta di un centro di assoluta eccellenza – aggiunge Di Fenza – che come programmato dal luglio scorso dovrà trasformarsi in un grande Centro Unico dei Trapianti di Cuore, in cui si adotterà sistema organizzativo del tutto innovativo per l’implementazione dell’attività di trapiantologia di cuore e di assistenza meccanica al circolo.

Il centro, inoltre, sarà realizzato nel rispetto degli standard previsti dalla conferenza Stato Regione del 24 gennaio 2018. Un progetto avveniristico per cui sarà necessaria la definizione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali attraverso un confronto con le associazioni di volontariato che occupandosi dei pazienti trapiantati, conoscono bene le loro problematiche. E’ una tematica che mi sta particolarmente a cuore e che seguirò con grande interessamento in stretta collaborazione con la Direzione Generale e con il Presidente della Giunta Regionale” conclude Di Fenza.













