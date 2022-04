141 Visite

Gentile direttore, via Casalanno, dove un tempo c’era un bar, le immagini sono chiare, nitide: è così da tempo, ma nessuno interviene. Prima o poi, spiace dirlo, qualcuno si farà male. Ma i vigili passano per quella zona e l’ufficio tecnico ha idea del rischio che si corre? Spero non si rispolveri il solito refrain: ovvero mancano i soldi.

Alfonso (Marano).













