MARANO, BENI CONFISCATI, C’E’ CHI SI FA IL MAZZO E CHI E’ MAESTRO DI PASSERELLE

C’è chi per anni, un giornale, un giornalista nello specifico, solleva i casi e c’è chi, dopo anni e anni, si viene a prendere applausi e fare passerelle. E’ accaduto tante volte e accadrà anche domani, a Marano, dove verrà consegnato ufficialmente un bene confiscato, quello appartenuto a uno dei killer di Siani, uno dei tanti che il Comune non è riuscito ad assegnare e finito al vaglio, oltre un anno fa, della commissione d’accesso che poi propose lo scioglimento dell’ente cittadino. In realtà il bando fu preparato dall’ufficio tecnico comunale proprio durante il periodo in cui la commissione stava visionando gli atti, tra cui i beni confiscati. La commissione che oggi regge il Comune poco c’entra. Se qualcuno non avesse sollevato il caso, in verità già dal 2013, sarebbe ancora tutto fermo.

Di seguito il comunicato.

Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio sarà domani pomeriggio a Marano, in provincia di Napoli, per la consegna di un bene confiscato alla criminalità organizzata all’associazione Terra Viva, fondata nel 2014 dal sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore De Maio per fornire assistenza a persone svantaggiate e vittime di reati come la violenza di genere.

Il bene confiscato in questione, in via Recca, è l’appartamento di Armando Del Core, uno dei condannati per l’omicidio di Giancarlo Siani, giornalista de “Il Mattino” ucciso nel 1985 a Napoli.

La cerimonia di consegna del bene confiscato è prevista alle ore 15 alla presenza del ministro Di Maio e della commissione straordinaria di Marano, guidata dal prefetto Gerardina Basilicata.

A seguire Di Maio si sposterà a Qualiano, altro comune dell’area nord-ovest della provincia di Napoli dove visiterà la sede dell’associazione Terra Viva in via Santa Maria a Cubito.













