I pirati del super bonus: per Draghi è una grande truffa, Fraccaro difende la legge

107 Visite

Il punto debole del Superbonus risiede nella cosiddetta cessione dei crediti. Chi presenta domanda per ottenere il bonus, cede poi l’aiuto ad altri individui, innescando una specie di “ moneta fiscale “, per dirlo con le parole del ministro dell’Economia. Si vanno così a finanziare lavori per considerevoli somme di denaro, uscendo dal perimetro imposto dalle norme.

Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. Il grillino Riccardo Fraccaro, uno dei promotori del provvedimento, ha subito replicato alle affermazioni del premier, non esitando a parlare di errori. Secondo Fraccaro, infatti, il presidente del Consiglio sta sbagliando, e lo sta facendo due volte. “ La prima perché fa di tutta un’erba un fascio confondendo il Superbonus con gli altri bonus. La seconda perché riconduce tutte le truffe al solo Superbonus 110% “, ha dichiarato in una nota riportata dalle principali agenzie di stampa.

“ Come confermato dal Ministro Franco le truffe sono quasi esclusivamente relative ad altri bonus, non riguardano se non in minima parte il Superbonus, proprio perché prevede asseverazioni e controlli. Alla luce di queste dichiarazioni viene meno ogni alibi. Il governo lavori subito per far ripartire i cantieri del Superbonus bloccato ormai da troppe settimane “, ha concluso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS