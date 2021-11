Un libro per amico, il comune di Giugliano e la Cooperativa Shannara presentano l’evento solidale del progetto Community Building City   

71 Visite

Sabato 6 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terrà a Giugliano (NA) in piazza in Piazza Matteotti, la festa per bambini dal titolo Un libro per amico. Per l’occasione i cittadini, le famiglie e le associazioni, sono invitati a partecipare all’evento portando con sé un libro per bambini da regalare ai giovani ospiti. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire lo scambio tra culture e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, attraverso la conoscenza della lingua.

L’evento, organizzato negli spazi comunali, si inserisce nella cornice di Community Building City, un progetto FAMI finalizzato a migliorare la qualità dei servizi pubblici e favorire l’inclusione attraverso la creazione di eventi e lo sviluppo di servizi indirizzati ai cittadini dei paesi terzi.

Il 18 settembre 2021 è stata organizzato un altro appuntamento dal titolo Bentornati a Scuola, il primo evento multiculturale per bambini che inaugurava la stagione scolastica. Per l’occasione ogni bambino era invitato a portare con sé un amico per giocare tutti insieme.

Nel corso dei prossimi mesi ci saranno altre iniziative volte a favorire l’incontro e lo scambio culturale, per sostenere le famiglie e creare occasione di partecipazione e orientamento dei cittadini dei paesi terzi attraverso eventi ludici e ricreativi. Ciò permetterà di migliorare la connessione e la conoscenza tra persone, elementi alla base delle relazioni e della creazione dei legami sociali.

CONTATTI

Per informazioni sull’evento è possibile rivolgersi a:

Comune di Giugliano in Campania, Settore Servizi Sociali–Istruzione–Sport e Cultura, Via Aniello Palumbo n.2–1° piano. Orari di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Contattaci al numero +39 3247943427- attivo dalle 09.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. COMMUNITY BUILDING CITY

Progetto finanziato a valere sul “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2- ON3 Capacity Building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali”. Beneficiario è il Comune di Giugliano in Campania (NA) con la Cooperativa Sociale Shannara, quale partner attuatore. Il progetto è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi pubblici, attraverso la creazione di un sistema coordinato e strutturato per la presa in carico e l’invio ai differenti servizi territoriali dei cittadini dei paesi terzi, mediante un’azione di riqualificazione delle competenze dell’amministrazione pubblica in tema di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi, utilizzando

