Arzano, piove negli uffici comunali: malumori tra i dipendenti

Piove negli uffici comunali, malumori tra i dipendenti. Giornate decisamente partite all’insegna dell’emergenza al secondo piano del palazzo municipale dove hanno sede l’ufficio urbanistica e lavori pubblici. Stante la copiosa pioggia, ma anche l’inadeguatezza dei locali, alcuni dipendenti ed LSU hanno dovuto fare ricorso a secchi e strofinacci per asciugare la pioggia che trapelando dal soffitto, ha quasi allagato l’ingresso al vano ascensore e i ballatoi al primo piano. Non è la prima volta che accade, visto che gli uffici sono ubicati in un sottotetto. E quello che dovrebbe essere il cuore pulsante del municipio, diventa un caso. La mancanza di un impianto di riscaldamento adeguato e centralizzato non è il solo problema visto che le finestre sono un “miraggio” nonostante previste dalle leggi sull’abitabilità sostituite alla men peggio lucernari che non assolvono al loro compito, ma diventati fonte di spifferi micidiali. Ma tutto negli anni è sembrato passare inosservato come il certificato di agibilità. Proprio qualche mese fa alcuni dipendenti scrissero al dipartimento di prevenzione dell’Asl che attivò una serie di controlli al termine del quale fu diffidato l’ente ad adeguarsi alle normative. Ma da allora pare essere caduto tutto lettera morta.

