Scuola, Palumbo (Cambiamo): “La vicesindaco Filippone chiarisca sulle scuole a rischio”

Napoli, 4 novembre – «Uno dei primi chiarimenti che chiederò alla neo vicesindaco di Napoli è cosa intende quando dichiara che in caso di maltempo saranno chiuse solo le “scuole a rischio”. Se esiste un rischio, legato alla manutenzione delle strutture, del verde o dalla tipologia di costruzione dei plessi scolastici, i rischi aumentano con i maltempo ma allo stesso tempo significa che sono costantemente presenti», afferma in una nota stampa il consigliere comunale di Cambiamo, Rosario Palumbo.

«Inoltre, – aggiunge – quali saranno le modalità di scelta per determinare una scuola sicura e una a rischio? Ancora, i rischi in caso di grave maltempo sono legati anche dal tragitto che un alunno, ma anche un cittadino, percorrono per recarsi a scuola o a lavoro», conclude Palumbo.