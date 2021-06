Omicidio Candela, Polverino evita l’ergastolo. 18 anni a Simioli, il neo pentito

1.963 Visite

Niente ergastolo per Giuseppe Polverino e Giuseppe Simioli (nella foto), rispettivamente numero uno e numero due del clan Polverino. In appello, per l’omicidio di Giuseppe Candela, meglio noto come Peppe tredicianni, sono stati condannati a 28 anni e 18 anni. Il procuratore generale aveva chiesto per entrambi l’ergastolo. Ergastolo che avevano rimediato in primo grado. Simioli, da qualche tempo pentito, ha beneficiato delle agevolazioni previste dalla legge per i collaboratori di giustizia; Polverino, invece, aveva confessato di essere il mandante dell’esecuzione mortale avvenuta nel luglio del 2009 a Marano.













