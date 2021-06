Afragola, rimosso altarino di una famiglia del clan Moccia

206 Visite

Prosegue nell’area metropolitana l’attività di rimozione di murales e altarini. Si informa che nella mattinata odierna ad Afragola, presso il Rione Salicelle, l’amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell’ordine, ha provveduto alla rimozione di una cappella celebrativa abusiva, posta su suolo pubblico, dedicata alla famiglia Bizzarro, riconducibile al clan camorristico Moccia. Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l’eventuale sussistenza di specifici reati.













