Marano, erba alta e incolta lungo via Consolare Campana. “Strada snobbata dal servizio di spazzolamento e pulizia”

Gentile Direttore, è vergognoso che il Comune di Marano non provveda alla cura del verde pubblico. Mi riferisco a via Consolare Campana. Inoltre, per lo spazzamento delle strade, il passaggio degli operatori avviene soltanto in determinati percorsi e non copre tutta la città. I soldi delle bollette però li pretendono da tutti i cittadini, indipendentemente dalle zone! Non concepisco il fatto che possano esistere strade di serie A e strade di serie B”. È normale che una strada di così grande importanza dev’essere snobbata dal servizio di spazzolamento e pulizia?

