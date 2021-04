Marano, servizio idrico ai privati? Il commissario del Pd Acampora: “Domani non parteciperemo al Consiglio comunale”

186 Visite

“Lunedi non parteciperemo al consiglio comunale. Mi sono insediato venerdì pomeriggio come commissario sto parlando e conoscendo i 6 consiglieri del PD ed il gruppo dirigente locale. Insieme stiamo verificando e decidendo una linea sulla delibera. Ma il mio percorso come commissario sarà quello di riportare centralità della politica e poter lasciare un circolo che ritorni ad essere più coeso e forte in città”.

Gennaro Acampora, commissario Pd Marano













