114 Visite

Napoli, 25 aprile 2021 “Bisogna continuare a resistere anche in questa pandemia. Ma bisogna resistere contro le diseguaglianze, senza mai dimenticare ciò che è successo. Bisogna liberarsi di ogni forma di soffocamento”; così il sindaco di Napoli de Magistris alla cerimonia per il 25 aprile in Municipio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS