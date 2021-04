Napoli, folla all’esterno di una pizzeria: sanzionato il titolare

179 Visite

Stanotte gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pietro Colletta numerose persone all’esterno di una pizzeria in attesa di ritirare le loro ordinazioni.

I poliziotti, con il supporto di una volante del Commissariato Vicaria-Mercato, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 in quanto ha omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela.













