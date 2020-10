La voce del cittadino, Marano: “Di nuovo illuminazione stradale inesistente. La storia si ripete”

85 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, volevo nuovamente segnalare che via San Rocco a Marano è nuovamente al buio da due giorni. L’illuminazione stradale latita come la scorsa settimana dove in seguito al vostro articolo su mia segnalazione fu prontamente ripristinata il giorno successivo. Ovviamente, non si sa nulla di questo disservizio. Gentilmente le chiedo di pubblicare nuovamente questa grave anomalia in una strada molto trafficata e pericolosa soprattutto di sera”.

Rino













