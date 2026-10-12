Marano, via Ruocco al buio da un mese: Passaro scrive a Comune e commissari, informato anche il prefetto

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Via Ruocco, nella zona collinare di Marano, è al buio, con disagi e preoccupazioni per i residenti. Un’area abitata, dove si trova anche un agriturismo, che da tempo deve fare i conti con una situazione di degrado. La strada, infatti, sarebbe spesso interessata anche da continui sversamenti di rifiuti.

Sulla vicenda interviene Salvatore Passaro, consigliere dell’Ottava Municipalità, che ha scritto al Comune, alla commissione straordinaria che amministra l’ente e, per conoscenza, al prefetto, chiedendo attenzione sulla situazione e sollecitando interventi per ripristinare condizioni adeguate di sicurezza e decoro.













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