Marano, Municipia invia questionari Tari alle ditte individuali con sede nelle abitazioni in cui si risiede. Polemiche e dubbi tra i cittadini

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A Marano è polemica per i questionari informativi che Municipia sta inviando alle attività non domestiche per la riscossione della Tari. Tra i destinatari anche ditte individuali con domicilio fiscale nell’abitazione del titolare, dove la Tari risulta già pagata come utenza domestica. Sono numerosi i cittadini che chiedono chiarimenti e contestano la richiesta, temendo possibili ulteriori adempimenti o costi. Cresce la richiesta di risposte chiare per capire quando il questionario sia necessario e quali obblighi riguardino effettivamente queste situazioni.













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