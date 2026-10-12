GRETA MORTA DOPO IL PARTO ASSIEME AL SUO BAMBINO: LA TRAGEDIA CHE HA SCONVOLTO PIANO DI SORRENTO

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Una vera e propria ondata di commozione ha travolto Piano di Sorrento. Greta Astarita, 33 anni e già madre di una bambina, è morta insieme al piccolo Nicolò che portava in grembo, poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Chi la conosceva parla di una donna in trepida attesa per la nascita del secondo figlio, tanto da aver già preparato il corredino per il suo primo giorno di vita, previsto a fine anno. Quel vestiario che il piccolo non è riuscito mai a indossare nei pochi momenti seguiti al parto urgente al quale è stata indotta la mamma, morta anche lei meno di 24 ore dopo.

Le dimissioni

Tra il 9 e il 10 ottobre la giovane donna si era rivolta al pronto soccorso della struttura stabiese a causa di fortissimi dolori all’inguine e all’addome. Ritenuta fuori pericolo dai medici che hanno giudicato le sue condizioni non compatibili con il ricovero, era stata fatta rientrare a casa. A distanza di poche ore, però, le sue condizioni sono precipitate: a causa di un improvviso malore e della perdita di conoscenza, i familiari l’hanno riportata d’urgenza in ospedale per tentare un intervento disperato.

Il parto d’urgenza

Il trasferimento al San Leonardo è avvenuto in condizioni gravissime, tanto da convincere i medici a indurle un parto d’urgenza nel tentativo di salvare il piccolo. Tutto inutile: il neonato è stato dichiarato morto attorno alle 23 di venerdì. Il cuore della mamma, trasferita nel reparto di Rianimazione, si è fermato invece attorno alle 14:30 del giorno seguente. La 33enne lascia un’altra figlia, alla quale finora i parenti non hanno avuto il coraggio di raccontare nulla: «Una tragedia nella tragedia.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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