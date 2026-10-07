Lettere al direttore. Marano, villetta Piave: un anno di “riqualificazione” e i cittadini aspettano ancora

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Esimio Direttore,

la presente funge da sincero plauso alla gestione commissariale per la riqualificazione dei giardini situati in Piazzetta della Pace (allego notizia: https://www.terranostranews. it/2026/09/28/piazzetta-pace- marano/).

Leggo con estremo piacere della riqualificazione e della conseguente restituzione all’utilizzo da parte dei cittadini di spazi verdi e pubblici. Ricordiamo la riqualificazione di Villetta Yasser Arafat, i lavori in Piazza della Libertà con l’obiettivo di restituire i canestri rubati, e adesso anche “Il Ciaurro”, restituito alla cittadinanza.

E quindi, mi permetta il sarcasmo, vorrei festeggiare insieme a Lei anche i lavori di restyling e riqualificazione della villetta Piave situata di fronte al Plesso D’Azeglio dell’I.C. San Rocco D’Azeglio, in Via Piave per intenderci.

Le allego alcune foto affinché si prenda conoscenza della situazione attuale, ad un anno dall’inizio dei lavori.

La lettera porta la firma di nonna Filomena, che porta la nipotina Francesca a giocare con il monopattino ogni pomeriggio quando il tempo lo permette; di zio Luigi, che insegna ai nipotini Luca e Giovanna ad andare in bici; è firmata da Giusy e Leo, che portano i loro due cuccioli di dalmata, Pongo e Peggy, a scorrazzare nell’area anche a loro dedicata. La lettera è firmata inoltre da: Ciccio, Christian, Luca, Alessandro, Gennaro, Gaia, Antonio, Nicole e Jack, che magari — chi lo sa — potranno essere le future promesse del calcio maranese. Il gruppetto aspetta con trepidazione il compagno Piero per dare due calci a un pallone; in fondo è lui che porta il pallone alla villetta ed è grazie a lui se, secondo un regolamento non scritto, i ragazzi potranno giocare, ed è lui che calcerà i rigori.

È bene sottolineare che ai ragazzi poco importa se alle ore 16:00 fa già buio, perché nella villetta sono stati installati più di 20 pali della luce. Ironia della sorte: in Via Tagliamento e Via Piave ce ne sono molti di meno.

Quindi buon divertimento a tutti: che la partita abbia inizio!













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