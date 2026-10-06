Garlasco, il comandante generale dei carabinieri: “I Ris? Chi ha sbagliato ne risponderà”

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Sul caso Garlasco l’Arma dei carabinieri conferma la propria linea: massima collaborazione con la magistratura e piena trasparenza sul lavoro del Ris. A ribadirlo è il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che in un’intervista al Tg1 ha difeso il ruolo del reparto scientifico, senza però escludere conseguenze nel caso in cui emergessero responsabilità individuali.

“L’Arma dei carabinieri opera sempre nella massima trasparenza e nel rispetto della legge e della giustizia. Sul caso Garlasco però voglio essere chiaro: il Ris ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti d’indagine richiesti dall’autorità giudiziaria, con cui c’è una totale e piena collaborazione. La scienza forense e l’Arma dei carabinieri restano strumenti imparziali e fondamentali per cercare la verità ben oltre il clamore mediatico e le inutili manipolazioni”. Così il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, intervistato dal Tg1.













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