ESCLUSIVA MARANO-GIUGLIANO. RIFIUTI E CORRUZIONE, I DUE COMUNI CHIEDONO MAXI RISARCIMENTO AI POLITICI E DIPENDENTI COINVOLTI. LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE AVVENUTA NELLE SCORSE SETTIMANE

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Home Politica & Palazzo ESCLUSIVA MARANO-GIUGLIANO. RIFIUTI E CORRUZIONE, I DUE COMUNI CHIEDONO MAXI RISARCIMENTO AI...
Si avvicina una nuova tappa giudiziaria nel processo sui presunti intrecci tra appalti dei rifiuti, corruzione e gestione amministrativa nei comuni di Marano e Giugliano.
Dopo il rinvio della prima udienza, andata a vuoto a causa di difetti di notifica, nelle prossime settimane si terrà l’udienza filtro davanti al GIP del Tribunale di Napoli Nord, chiamato a decidere sulle richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati.
L’inchiesta coinvolge numerosi ex amministratori comunali, funzionari pubblici, dipendenti dei due enti locali e imprenditori del settore dei rifiuti. Nel corso del procedimento sono state ufficializzate anche le richieste economiche avanzate dalle parti civili costituite nel processo.
Il Comune di Marano ha chiesto un risarcimento pari a 800mila euro nei confronti degli eventuali imputati che dovessero essere condannati. Ben più elevata la richiesta formulata dal Comune di Giugliano, che ammonta a 7 milioni e 500mila euro.
Tra le parti civili figura anche la società Tekra, che per i fatti relativi al Comune di Marano ha avanzato una richiesta di risarcimento da 350mila euro. A questa si aggiunge quella presentata da Antonio Balestrieri, uno degli amministratori della stessa azienda, che ha quantificato in 45mila euro i danni subiti. Cifra più o meno analoga richiesta da Antonello Balestrieri.
Nel fascicolo risultano inoltre ulteriori richieste risarcitorie avanzate da altre imprese che sostengono di aver subito danni economici e professionali a causa dei comportamenti contestati a pubblici funzionari, politici, dipendenti comunali e imprenditori coinvolti nell’inchiesta.
L’udienza davanti al GIP rappresenterà un passaggio decisivo per il futuro del procedimento: il giudice dovrà infatti stabilire se mandare a processo gli indagati oppure archiviare alcune delle posizioni finite sotto la lente della Procura di Napoli Nord.