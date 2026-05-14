Italiani morti alle Maldive, chi erano. La prof esperta e la figlia e gli altri

Si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell’ambiente marino, una delle persone scomparse durante un’immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Lo ha confermato la stessa Università di Genova. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER «A16-A18». Gli altri quattro italiani sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova.

I cinque turisti a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un’immersione vicino ad Alimathaa.

I nomi delle vittime sono state confermati dalla Farnesina. Oltre a Monica Montefalcone, la figlia ventenne Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Torino, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero. Montefalcone e Oddenino erano colleghe all’Università di Genova.

Monica Montefalcone aveva 51 anni, era una professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova, lavorava presso il Distav, il dipartimento di Scienze della Terra. Alle Maldive era responsabile scientifica della campagna di monitoraggio delle isole. Un volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell’ambiente marino. Decine le foto che la ritraggono in tuta da sub, sorridente, a bordo di una barca. Sua figlia Giorgia Sommacal, nata Genova, aveva appena vent’anni. Anche lei è morta nell’immersione.

Gianluca Benedetti, operations manager, era istruttore subacqueo e capobarca. Originario di Padova, dopo una lunga esperienza nel mondo delle banche e della finanza, aveva deciso di esplorare nuove strade e di trasformare la subacquea, passione di lunga data ed impegno lavorativo già svolto da molti anni part-time in Italia, in un’attività a tempo pieno. Un primo contatto con le Maldive era avvenuto nel 2017 e si era trasformato in una permanenza di circa sette anni, salvo una breve parentesi indonesiana, nell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Si raccontava così: “Una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi”. Era lui che a bordo di “Conte Max” e “Duca di York”, la barca da cui si sono tuffati oggi per l’ultima escursione, accompagnava i turisti alla scoperta delle meraviglie delle Maldive.

Federico Gualtieri era originario di Borgomanero, in provincia di Novara. Muriel Oddenino era di Poirino, Torino, biologa ed ecologa marina, un’altra ricercatrice al dipartimento di Scienze della Terra dell’università di Genova.