Incidente tra Marano, Mugnano e Chiaiano: traffico in tilt nella zona ex Rotonda Titanic

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Traffico intenso nel pomeriggio tra i comuni di Marano, Mugnano, e il quartiere Chiaiano a causa di un incidente avvenuto nella zona dell’ex Rotonda Titanic.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli per gestire la viabilità e consentire i rilievi del caso. Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente né se vi siano persone ferite.

La circolazione sta subendo forti rallentamenti in entrambe le direzioni, con code e disagi per gli automobilisti in transito nell’area nord di Napoli.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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