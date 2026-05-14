Quarto, Sabino ringrazia Piantedosi per il patrocinio e invita il ministro all’inaugurazione dell’ex cementificio del clan Polverino

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«Ringrazio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, l’ufficio del cerimoniale del Viminale e della Prefettura di Napoli per il sostegno istituzionale nell’aver accolto la nostra richiesta di riconoscimento del patrocinio del ministero per il convegno, che terremo domani mattina dalle 10 nell’Aula consiliare «Peppino Impastato», per la presentazione del fumetto della legalità «Il viaggio di nonno Peppino» – dice il sindaco Antonio Sabino – Raccontiamo l’impegno concreto in tema di recupero e gestione condivisa di decine di beni confiscati alla camorra e ora diventati patrimonio della comunità locale, grazie alla grande sinergia attivata in questi anni con le forze dell’ordine, la magistratura, il ministero dell’Interno, la Prefettura di Napoli e l’Agenzia nazionale e regionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Andiamo avanti con rinnovato impegno e con la imminente pubblicazione di altri 2 nuovi bandi di assegnazione di altri immobili confiscati. Inviteremo il ministro Matteo Piantedosi all’inaugurazione dell’ex cementificio del clan Polverino trasformato con i fondi del Pnrr in un moderno Centro Polivalente per la collettività».













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