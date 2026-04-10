Morto il bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio. I genitori donano gli organi

Secondo quanto ricostruito il 12enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli) era stato risucchiato da un bocchettone della vasca idromassaggio mentre si trovava in un albergo di Pennabilli con genitori e zii per trascorrere le vacanze pasquali. Era la domenica di Pasqua. Dopo i tentativi dei parenti di estrarlo da quella trappola in cui il bambino era finito con la gamba, era stata possibile tirarlo fuori solo dopo diversi secondi, forse minuti, in cui il 12enne era rimasto sott’acqua. Senza ossigeno. Così è andato in arresto cardiaco.