Marano, attacchi diffamatori contro TerraNostraNews: il direttore denuncia quattro persone. Politici e non solo

Clima sempre più teso a Marano sul fronte dell’informazione e del dibattito politico. Negli ultimi giorni si registra una crescente escalation di contenuti – tra articoli, video e commenti – diffamatori nei confronti del direttore di TerraNostraNews, Fernando Bocchetti.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio legato all’avvio della campagna elettorale cittadina, per alcuni già partita, dove il confronto rischia di allontanarsi dai temi e dai programmi per trasformarsi in uno scontro personale e mediatico. “Anziché fare campagna contro chi ha rovinato la città, il gruppetto dei quattro ha un solo obiettivo: chi il malaffare lo ha sempre denunciato”, riferisce Bocchetti, che nelle prossime ore sarà ascoltato anche in Procura per consegnare materiale video e fotografico.

Il direttore Bocchetti ha annunciato di aver presentato denuncia alle autorità giudiziarie nei confronti di quattro persone, tra cui ex esponenti politici, soggetti attivi nel mondo dell’informazione locale e figure (anziane) che si propongono come commentatori politici. Le ipotesi di reato sarebbero quelle di diffamazione aggravata e altre fattispecie in corso di valutazione.

Alla base della denuncia ci sarebbe una serie di contenuti ritenuti lesivi della reputazione professionale, diffusi con continuità attraverso piattaforme online e canali locali.Ora sarà la magistratura a fare chiarezza su quanto accaduto, in un contesto che conferma il clima particolarmente acceso che si respira in città.