MUGNANO, IL M5S (FINO AD OGGI ALL’OPPOSIZIONE) ENTRA NELLA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA: SI COMPATTA IL FRONTE PRO SCHIATTARELLA

Si definisce il quadro politico in vista delle prossime elezioni comunali di Mugnano. Alla fine, tra le forze politiche coinvolte nel percorso di costruzione della coalizione di centrosinistra, solo Periferia Attiva e Agorà restano fuori dall’alleanza che si prepara ad affrontare la campagna elettorale.

La novità più rilevante è senza dubbio l’ingresso del Movimento 5 Stelle nella coalizione, formalizzato con la firma del consigliere comunale Massimo Vallefuoco, che fino ad oggi siede tra i banchi della minoranza.

Una scelta che, in realtà, era nell’aria già da tempo. Nei mesi scorsi l’ex vicesindaco Bove, passato proprio al Movimento 5 Stelle, aveva lasciato intendere chiaramente quale potesse essere la direzione politica del movimento in città.

Adesso arriva la conferma ufficiale: dopo anni di opposizione, il Movimento 5 Stelle entra nella coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Luigi Schiattarella.

La nuova alleanza politica si prepara dunque ad avviare la campagna elettorale con un fronte più ampio e definito. L’obiettivo è presentarsi al voto con una coalizione compatta, pur con alcune esclusioni, come quelle di Periferia Attiva e Agorà, che non hanno aderito all’accordo.

Con l’ingresso dei 5 Stelle cambia anche il peso politico della coalizione, che ora si arricchisce di una forza che fino ad oggi aveva rappresentato una delle principali voci di opposizione in consiglio comunale.

La sfida elettorale a Mugnano entra quindi nel vivo, con il centrosinistra che prova a presentarsi unito attorno al candidato sindaco Schiattarella.