IRAN, TRUMP: SONO VICINI ALLA RESA. NATO ABBATTE ALTRO MISSILE NELLO SPAZIO AEREO TURCO. MORTI 4 SOLDATI USA

Trump ai leader del G7: “Teheran è pronta alla resa”

Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7 che l’Iran “è prossimo alla resa”. Lo riferisce Axios, citando tre funzionari dei Paesi del Gruppo informati sul contenuto del colloquio virtuale tra il capo della Casa Bianca e gli altri leader. Durante la conversazione, avvenuta mercoledì mattina, Trump avrebbe rivendicato il successo dell’operazione “Epic Fury”, sostenendo di aver “eliminato un cancro che ci minacciava tutti”. Pur affermando che l’Iran è “vicino alla resa”, il presidente americano avrebbe tuttavia aggiunto che a Teheran al momento non esiste un leader con l’autorità di prendere una decisione simile. “Nessuno sa chi sia il leader, quindi non c’è nessuno che possa annunciare la resa”, avrebbe dichiarato il tycoon, secondo le fonti. Gli stessi funzionari hanno descritto Trump come “ambiguo ed evasivo” sulle tempistiche e sugli obiettivi dell’operazione militare. Alcuni leader avrebbero interpretato le sue parole come un segnale di possibile de-escalation, mentre altri le avrebbero lette in senso opposto. Il presidente americano avrebbe indicato il “tempismo” come la questione principale in questa fase, sostenendo di dover “finire il lavoro” per evitare il rischio di un’altra guerra in Iran nei prossimi cinque anni