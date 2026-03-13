TORRE ANNUNZIATA, PRESO LATITANTE DEL CLAN GIONTA: SI NASCONDEVA IN UN CUNICULO SOTTO UN RUDERE

Condividi

Visite: 53

32 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale si comunica che, in data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno localizzato e tratto in arresto un latitante, 37enne, affiliato al clan camorristico “Gionta”, operante in Torre Annunziata e comuni limitrofi.

Lo stesso risultava irreperibile dal luglio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso, reati in materia di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di 19 soggetti tutti riconducibili al medesimo sodalizio.

L’arrestato, già dichiarato latitante dal 18/07/2025, è stato localizzato in un cunicolo di un rudere abbandonato al quale aveva accesso tramite una botola abilmente occultata nell’abitazione di un soggetto incensurato, deferito per favoreggiamento personale.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti