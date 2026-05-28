Giudice di Pace nei Campi Flegrei, parte il tavolo istituzionale tra i Comuni

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in seguito all’iniziativa del Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che, in seguito ad un’interlocuzione preliminare con il Ministro della Giustizia Nordio, aveva manifestato la necessità di avviare il percorso per istituire l’Ufficio del Giudice di Pace nei Campi Flegrei, si è svolto ieri pomeriggio, presso la Sala Giunta del Comune di Pozzuoli, un primo incontro istituzionale.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Per il Comune di Pozzuoli erano presenti il Sindaco Luigi Manzoni, il Capo di Gabinetto Elio Buono, l’Assessore al Bilancio Paolo Ismeno e la Dirigente dell’Avvocatura Anna Sannino. Per il Comune di Quarto hanno preso parte ai lavori il Sindaco Antonio Sabino e i consiglieri comunali Anna Riccio, Enzo Nunziale e Immacolata Carandente Tartaglia. Presenti, inoltre, per il Comune di Bacoli, l’Assessora all’Avvocatura Teresa Scotto e, per il Comune di Monte di Procida, la Presidente del Consiglio Comunale Luisa Scotto di Frega.

Hanno partecipato all’incontro anche il Presidente dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace, Vincenzo Crasto, e la tesoriera Rosa Volpe.

Nel corso della riunione è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di avviare le verifiche tecnico-economiche necessarie per valutare la fattibilità dell’istituzione dell’Ufficio del Giudice di Pace nell’area flegrea.

L’obiettivo condiviso è quello di dotare il territorio di un presidio di legalità e di un servizio essenziale per i cittadini, che oggi sono spesso costretti a spostarsi per diversi chilometri per la gestione delle controversie di competenza del Giudice di Pace.

I partecipanti hanno inoltre condiviso la volontà di approfondire la possibilità di accedere ad eventuali risorse regionali utili alla realizzazione dell’iniziativa.

Il tavolo istituzionale tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per avviare concretamente il percorso operativo e definire i successivi passaggi amministrativi.













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