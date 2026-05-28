Crisi energetica, Meloni: “Governo farà tutto il possibile per scongiurare effetti”

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Dalla crisi energetica ai migranti passando e il terrorismo. Molti i temi trattati dalla la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a ‘Mattino Cinque’ su Mediaset. I “provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi” energetica ”saranno sempre puntuali nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po’ anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo“, ha detto affermando che il “taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l’aumento dei prezzi. Per carità è una magra consolazione ma da noi il costo del carburante è cresciuto sensibilmente meno di quanto non sia accaduto per esempio in Francia o in Germania”. Il tema dell’energia ”è la nostra priorità”.













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