NAPOLI, ORMAI QUASI FATTA PER ITALIANO

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Manca solo l’ufficialità. A breve Aurelio De Laurentiis dovrebbe comunicare urbi et orbi il nome del nuovo allenatore del Napoli. A meno di ribaltamenti dell’ultima ora, a guidare gli azzurri per le prossime stagioni sarà Vincenzo Italiano. Il tecnico nato in Germania ha superato Max Allegri nel gradimento del presidente. Il numero uno del club partenopeo avrebbe tranquillamente puntato sul livornese ma il suo epilogo col Milan ha raffreddato l’operazione. L’ex rossonero è sempre stato un obiettivo di Adl. È stato più volte ad un passo dall’ingaggiarlo. Ma è sempre successo qualcosa che ha fatto saltare la trattativa. Certo, ci potrebbe sempre essere un colpo di coda. Ma le strade sembrano portare ad Italiano. Che martedì ha trascorso alcune ore con il patron e Giovanni Manna a Roma assieme al suo avvocato Caliandro e al manager Nappi.

L’approdo di Italiano al Napoli permetterà ai tifosi di rivedere il 4-3-3. Quel modulo tanto caro ad una piazza che proprio non è riuscita ad apprezzare il lavoro di Antonio Conte. Nonostante il leccese abbia vinto lo scudetto, la Supercoppa Italiana e sia arrivato secondo in classifica nell’ultima stagione, la gente l’ha sistematicamente criticato per mancanza di gioco. Troppe sofferenze in gare che sarebbero potuto essere conquistato con un po’ di spettacolo. Italiano predilige la fase offensiva. Le sue squadre tendono ad attaccare. Sono sistematicamente propositive. Difficile pensare ad una formazione intera dietro la linea della palla aspettando di partire in contropiede.

I tre la davanti sono attaccanti veri e non inventati. Si va per segnare tanto e più degli avversari. Mantenendo, naturalmente, sempre l’equilibrio. Non è un caso che ha raggiunto due finali europee. Che, purtroppo, ha perso. Italiano, poi, è noto per il turn over. Col Bologna ha cambiato 107 formazioni su 107 partite. Proprio così. I suoi undici non sono mai stati gli stessi. Non ha mai stressato dei calciatori in particolare. Praticamente una visione totalmente diversa da Conte. Antonio, infatti, solo per i tanti infortuni che ci sono stati è stato costretto a variare. Altrimenti non lo avrebbe mai fatto. E forse proprio l’usura dei soliti elementi è stata la causa dei tanti stop stagionali.

Un record negativo che ha sicuramente indirizzato il campionato a favore dell’Inter. Che al momento opportuno è scappata andando a vincere il tricolore. Forse, se avesse avuto tutti gli uomini a disposizione la storia della Serie A sarebbe potuta cambiare. Ma non ci sarà mai la controprova. Un altro vantaggio che piace a De Laurentiis è la crescita dei giovani. Con un mercato prospettico, Vincenzino è uno che riesce a creare dei calciatori veri. Che possono diventare anche dei campioni. Non è uno che guarda alla carta d’identità o al curriculum. Si basa sul lavoro fatto in settimana. E se un ragazzino sta meglio di uno esperto non ha problemi ad utilizzarlo dal primo minuto.

Dovesse, dunque, essere scelto ufficialmente Italiano ci sarebbe un cambio totale di prospettiva. Le percentuali di un ingaggio sono alte. Come detto, dovrebbe essere solo una questione di ore l’ufficialità del suo passaggio in riva al Golfo. Sono stati stabiliti tempi e modi per andare avanti insieme. Si parla addirittura di un quadriennale con tanto di bonus in caso di conquista di un posto in Champions e della vittoria del titolo. Italiano deve avere il via libera dal Bologna e poi potrà finalmente sedersi su una panchina di una big per dimostrare tutto il suo valore.













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