Ancora bufera in Spagna, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito socialista di Pedro Sanchez

28 Visite
Agenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina, mercoledì 27 maggio, nella sede del Partito Socialista Spagnolo (Psoe) in via Ferraz a Madrid, per richiedere informazioni e documenti.
L’intervento dell’Unità della Guardia Civil specializzata in reati economici (Uco) riguarderebbe un’inchiesta coordinata dal giudice dell’Audiencia Nacional, Ismael Moreno, su un presunto finanziamento illecito del Psoe, il partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews