Ancora bufera in Spagna, la Guardia Civil perquisisce la sede centrale del Partito socialista di Pedro Sanchez

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Agenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina, mercoledì 27 maggio, nella sede del Partito Socialista Spagnolo (Psoe) in via Ferraz a Madrid, per richiedere informazioni  e documenti.

L’intervento dell’Unità della Guardia Civil specializzata in reati economici (Uco) riguarderebbe un’inchiesta coordinata dal giudice dell’Audiencia Nacional, Ismael Moreno, su un presunto finanziamento illecito del Psoe, il partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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