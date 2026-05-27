Melito, il voto ridisegna gli equilibri politici: ecco il nuovo Consiglio comunale

A due giorni dalla chiusura dello scrutinio, il quadro politico di Melito di Napoli appare ormai definito. La neo sindaca Dominique Pellecchia domina la scena politica cittadina con oltre il 70% dei consensi e una maggioranza ampia di 18 seggi su 24.

Il Partito Democratico si conferma prima forza della coalizione ed elegge Enrico Maisto, Angela Guarino, Raffaele Caiazza e Graziella Chiariello. Ottimo risultato anche per la lista A Testa Alta, che porta in aula Vincenzo Costa, Cesare Pisani e Luisa D’Ambrosio.

Due consiglieri ciascuno per Movimento 5 Stelle con Salvatore Perelli e Anna Puzone, Free Melito con Valentina Rella e Antonio Pecoraro, Con Melito con Angelo Chianese ed Elisabetta Auricchio, e Nuovo CDU con Pietro Ceccarelli e Angela Esperimento.

Completano la maggioranza Stefano Pellecchia e Amalia Simeone per Un Patto per Melito, oltre ad Alessandro Guarino per Per le Persone e la Comunità.

Sul fronte dell’opposizione, Giuseppe Chiantese sarà affiancato da Nunzio Marrone, Paolo Chiantese e Filomena Verde. Più ridotta la presenza del centrodestra guidato da Giovanni Barretta, che porta in aula il solo Stefano D’Alterio per Forza Italia.

Ora l’attenzione si sposta sulla formazione della giunta. La scelta degli assessori potrebbe infatti determinare scorrimenti e surroghe, modificando parzialmente l’attuale composizione del Consiglio comunale.