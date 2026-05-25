Marano, il 4 giugno il premio “Dalla parte giusta” dedicato al carabiniere Salvatore Nuvoletta

A Marano prende vita il premio “Dalla parte giusta”, iniziativa dedicata alla memoria di Salvatore Nuvoletta, il carabiniere ucciso dalla camorra nel 1982 e insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

La prima edizione del riconoscimento si terrà il prossimo 4 giugno nella biblioteca del convento di Santa Maria degli Angeli, luogo simbolico scelto per ospitare una manifestazione che punta a tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita dalla parte dello Stato e della legalità.

Il premio è stato fortemente voluto dai familiari di Salvatore Nuvoletta, che negli ultimi mesi hanno lavorato affinché la città potesse rendere omaggio in maniera concreta e pubblica alla figura del militare. Un impegno che ha trovato attenzione e accoglienza nella Commissione straordinaria che oggi guida il Comune di Marano.

A favorire il dialogo tra le parti e a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di istituire il premio è stato anche il lavoro svolto dal nostro giornale, Terranostranews, che nei mesi scorsi ha più volte sollecitato un confronto istituzionale sul tema, contribuendo a creare le condizioni per la nascita dell’iniziativa.

“Dalla parte giusta” non sarà soltanto un riconoscimento simbolico, ma un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: scegliere la legalità, il coraggio e il senso del dovere anche nei territori più difficili. La memoria di Salvatore Nuvoletta, a oltre quarant’anni dalla sua uccisione, continua così a rappresentare un esempio vivo per l’intera comunità maranese.