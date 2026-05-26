Napoli, padre accoltella il figlio 12enne e poi tenta il suicidio: arrestato

Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto nella sua abitazione in via Vergini, nel rione Sanità a Napoli. La lama avrebbe raggiunto il polmone sinistro. Stando a una prima ricostruzione il colpo sarebbe arrivato da dietro. A ferirlo, verosimilmente, sarebbe stato il padre al culmine di una lite familiare. L’uomo, dopo aver colpito il figlio, avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Anche la madre del 12enne sarebbe stata ferita a una mano ma non è stata ricoverata al prono soccorso: si è fatta curare sul posto per poi raggiungere l’ospedale dove è ricoverato il figlio che lotta per la vita. È ricoverato in rianimazione.