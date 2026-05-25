LACCO AMENO, VINCE DE SIANO: “RISULTATO CHE APPARTIENE AI CITTADINI, NON AI PARTITI”

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“Il voto dei cittadini ha premiato una lista civica composta da donne e uomini di Lacco Ameno, impegnati direttamente nella vita della comunità e uniti da un progetto amministrativo costruito sul territorio, sulle competenze e sull’ascolto delle esigenze reali della popolazione”. Così il neo sindaco di Lacco Ameno Domenico De Siano, commentando il successo elettorale personale e della sua lista “Sempre per Lacco”.

“In questo quadro – spiega -, l’esito elettorale non può essere ricondotto o peggio appartenere all’affermazione di una forza politica strutturata o di un partito, ma rappresenta la scelta autonoma e consapevole della comunità locale di sostenere un percorso esclusivamente civico. Ogni lettura che tende a ricondurre tale risultato a logiche di appartenenza politica tradizionale è sbagliata e non restituisce pienamente la natura e lo spirito della lista “Sempre per Lacco”, così come voluta e sostenuta dagli elettori”.

“L’Amministrazione comunale – conclude De Siano – proseguirà il proprio lavoro nel segno dell’autonomia, della responsabilità e della trasparenza istituzionale, avendo come unico riferimento l’interesse della collettività di Lacco Ameno”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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