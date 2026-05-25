Falsi furti d’auto per truffare l’assicurazione, arrestati tre poliziotti a Giugliano

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Nella mattinata di oggi, quattro persone, di cui tre agenti della Polizia di Stato, sono state arrestate nell’ambito di una inchiesta della Procura di Napoli Nord.

I quattro indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di falso e di simulazione di reato. Per loro, il gip ha disposto la custodia cautelare degli arresti domiciliari, eseguita, come detto questa mattina, dai poliziotti del commissariato di Giugliano-Villaricca.

L’attività investigativa della Polizia di Stato, avviata in seguito ad alcune incongruenze rilevate dall’Ufficio Controllo del Territorio del commissariato di Giugliano-Villaricca, hanno permesso di ricostruire che i tre agenti di polizia indagati, dopo aver attestato di aver rinvenuto delle automobili delle quali era stato denunciato il furto, riferivano falsamente che dalle stesse erano stati portati via pezzi dal consistente valore economico, dei quali si richiedeva poi indebitamente il risarcimento alla compagnie assicurative.

Infatti, i successivi accertamenti tecnici effettuati sui veicoli dichiarati rubati e poi rinvenuti, hanno permesso di accertare che i pezzi dichiarati come asportati erano, in realtà, quelli originali delle vetture.













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