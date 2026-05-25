Amministrative 2026, trionfa De Luca a Salerno. Al centodestra Venezia e Reggio Calabria

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Il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno e avanti ad Arezzo e a Venezia, con possibilità di evitare il ballottaggio. Trionfa De Luca a Salerno, il Pd conferma Biffoni a Prato. A Messina Basile (Sud chiama Nord, il movimento di Cateno de Luca) dovrebbe conquistare la città siciliana sullo stretto. Sono questi i risultati degli exit poll sulle comunali secondo il Consorzio Opinio per la Rai. Ora inizia lo spoglio.

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