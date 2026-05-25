Esclusiva Marano: slitta ancora la sentenza sugli incandidabili: decisione attesa a fine giugno. Il Tar invece si pronuncerà a breve

Continua a slittare la sentenza sugli incandidabili legati allo scioglimento per mafia del Comune. Secondo le ultime notizie raccolte da TerranostraNews, la decisione dovrebbe arrivare non prima della fine di giugno, alimentando ulteriori polemiche su una vicenda che si trascina ormai dalla fine di febbraio.

Si tratta del procedimento che dovrà stabilire quali amministratori e figure politiche coinvolte nella vicenda dello scioglimento dell’ente non potranno candidarsi alle prossime elezioni amministrative. Una decisione particolarmente attesa nel panorama politico locale, anche alla luce delle possibili ripercussioni sugli equilibri futuri della città.

Il continuo rinvio della sentenza sta generando sospetti e malumori negli ambienti politici e cittadini. In molti contestano la lungaggine dell’iter giudiziario, ritenendo anomali i tempi necessari per arrivare a una pronuncia definitiva su una questione tanto delicata quanto centrale per il futuro amministrativo di Marano.

Nel frattempo, sul fronte amministrativo, potrebbe arrivare molto prima una decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dall’ex sindaco Matteo Morra. La pronuncia dei giudici amministrativi sarebbe attesa entro i prossimi dieci-quindici giorni e potrebbe rappresentare un ulteriore tassello importante nella complessa vicenda politica e istituzionale che coinvolge il Comune.

Mentre a Napoli Nord la macchina giudiziaria sembra procedere con estrema cautela, cresce l’attesa per due decisioni destinate a incidere profondamente sul prossimo scenario elettorale maranese.