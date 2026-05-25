CALVIZZANO, VINCE BORRELLI: ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE. TUTTI I NOMI

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A Calvizzano è ufficiale la composizione del nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni che hanno portato all’elezione di Luciano Borrelli con il 68,62 per cento dei voti.

L’assemblea sarà composta da 17 seggi complessivi: 11 alla maggioranza che sostiene il sindaco Borrelli, 5 all’opposizione, a cui si aggiunge lo stesso ex sindaco e candidato sconfitto Giacomo Pirozzi.

Tra gli eletti figurano Maria Cristina Napolano, Giuseppe Liccardo, Marialuisa Ferrigno, Anna Ferrillo, Francesco Ferrillo, Roberto Vellecco, Assunta Ruocco Terracciano, Fabio Felaco, Giuseppe Rocco Santopaolo, Gaetano Trinchillo e Fabiana Sarracino.

E ancora: Pasquale Musella, Valentino De Rosa, Francesca Nastro, Giovanni Migliaccio e Giuseppe Agliata. Completano il quadro Amalia Trinchillo, il sindaco eletto Luciano Borrelli e il candidato sconfitto Giacomo Pirozzi, che porteranno in aula le rispettive posizioni politiche in un Consiglio che si preannuncia già politicamente vivace.

Per Borrelli si apre ora la fase dell’attuazione amministrativa, con una maggioranza numericamente solida.













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