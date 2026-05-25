COMUNALI, AL CENTRODESTRA VENEZIA E REGGIO CALABRIA. L’ENTUSIASMO DI MELONI: E ANCHE OGGI IL CROLLO LO RIMANDIAMO A DOMANI”

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A spoglio ancora in corso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta i primi risultati delle elezioni comunali 2026 su X. “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti. P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”, il post della premier.

Tajani: “Chi riteneva sinistra forza trainante Paese si illudeva”

“A Reggio Calabria stavince il candidato sindaco di Forza Italia Ciccio Cannizzaro. E’ la sintesi di una tornata elettorale che ha visto il centro-destra uscire consolidato nei consensi. E Forza Italia cresce ovunque. Si illudeva chi riteneva la sinistra pronta a diventare forza trainante del Paese. Buon lavoro a tutti gli eletti”, scrive quindi su X Antonio Tajani, leader di Forza Italia e vicepremier.

Salvini: “Avanza il centrodestra”

”Avanza il Centrodestra, la Lega conferma e conquista sindaci in tutta Italia! Grazie per la fiducia”, scrive intanto sui social il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

Donzelli: “Messaggio arrivato, avanti così”

“Noi aspettiamo e rispettiamo sempre il parere dei cittadini. Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale, prendo atto che Schlein” aveva detto che da Venezia sarebbe arrivato un messaggio nazionale “per Giorgia Meloni. Il messaggio è arrivato. Andiamo avanti così”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, parlando con i giornalisti.

“Perché mi sembra che il messaggio sia arrivato con chiarezza – aggiunge -. Si erano presentati tutti convinti a Venezia di proseguire una narrazione che Meloni era finita, il centrodestra è in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono su come è cambiato il vento, poi gli italiani si esprimono e si svegliano e i loro sogni si infrangono sulla realtà dei fatti”.

Un’iniezione di fiducia dopo il voto del referendum? “Noi lavoriamo sempre serenamente pensando agli italiani e facciamo quello che dobbiamo fare, poi certamente lo vediamo che dai cittadini arriva la conferma che apprezzono il nostro buon lavoro e siamo contenti. Eravamo sereni, determinati e tranquilli anche prima di questo voto, proseguiremo così, sicuramente ci sono dei dati importanti e diffusi: si parla di Venezia, c’è il dato enorme e fortissimo di Reggio Calabria”, poi ci sono “feudi storici della sinistra, penso a Gallipoli “in cui pare che ci sia un netto vantaggio addirittura una vittoria al primo turno del centrodestra. Ovunque, in maniera diffusa, in tutta Italia, diciamo che il centrodestra in queste amministrative è andato bene”, conclude Donzelli.













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