Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, selezionate le opere che saranno riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2026. Nella Giuria Al Bano Carrisi

Si è riunita a Roma, nella sede storica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Commissione incaricata di valutare le opere candidate alla sesta edizione di “Disegniamo la Fortuna con ADM”, il concorso artistico collegato alla Lotteria Italia che promuove inclusione sociale, partecipazione e valorizzazione del talento delle persone con disabilità.

L’iniziativa, nata nel 2021, punta a trasmettere un messaggio di solidarietà e inclusione attraverso l’arte, coinvolgendo associazioni del Terzo Settore impegnate nel favorire integrazione sociale e benessere delle persone con disabilità.

La Commissione di valutazione era composta da esponenti del giornalismo e della comunicazione, tra cui Roberto Costantini, Francesca Cenci, Olivia Tassara e Cinzia Pellegrini, insieme al direttore centrale Giochi di ADM Mario Lollobrigida, al direttore dell’Ufficio Affari Giuridici e Normativi di ADM Leonardo Di Stefano e al cantante Al Bano Carrisi.

Le opere sono state valutate sulla base di criteri come valore estetico, originalità, grado di complessità, tecnica utilizzata e coerenza con i valori promossi dal concorso. Al termine della selezione sono state individuate dodici opere che saranno riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2026.

L’incontro si è svolto nel Palazzo della Manifattura Pontificia dei Tabacchi di Piazza Mastai, sede degli uffici centrali dell’Agenzia.

In apertura dei lavori il direttore Roberto Alesse ha ribadito il ruolo dell’Agenzia nella regolazione e nel controllo del gioco pubblico, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra tutela degli interessi erariali, legalità e salvaguardia della salute pubblica.

Per l’edizione 2026 il tema scelto è “Disabilità e Letteratura”, inteso come universo di parole, immaginazione e narrazione, nel quale ogni storia può trovare voce e dignità attraverso il disegno. Hanno aderito 21 enti del Terzo Settore, presentando complessivamente 76 opere realizzate da artisti con disabilit