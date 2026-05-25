Arzano, Vitagliano verso il trionfo con l’accordo centrosinistra-area Silvestro

Distacco ormai incolmabile, festa già iniziata al comitato elettorale

A Arzano manca ancora l’ufficialità, ma il quadro che emerge dalle sezioni appare ormai chiarissimo: Giuseppe Vitagliano si avvia a diventare il nuovo sindaco della città con numeri che assumono i contorni di un vero plebiscito.

Lo spoglio è ancora in corso, ma il vantaggio accumulato dalla coalizione di centrosinistra allargato sarebbe ormai matematicamente irreversibile. Vitagliano, sostenuto da un “campo largo” che unisce forze politiche tradizionali e liste civiche, avrebbe travolto la concorrenza conquistando anche aree storicamente considerate vicine agli avversari.

Determinante l’alleanza composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Nuove Generazioni, Progetto Arzano e Arzano nel Cuore, con il sostegno politico dell’area riconducibile al senatore Franco Silvestro.

Il dato politico più rilevante è proprio la capacità della coalizione guidata da Vitagliano di imporsi in maniera omogenea sull’intero territorio cittadino, intercettando una diffusa domanda di cambiamento e scardinando le storiche roccaforti avversarie.

Al comitato elettorale il clima è già quello della vittoria. Nonostante la prudenza ufficiale dello staff, cori e festeggiamenti spontanei accompagnano le ultime fasi dello scrutinio, mentre la città attende soltanto i dati definitivi e la proclamazione formale del nuovo sindaco.